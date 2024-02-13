MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çay ve uzay açıklamaları

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür bey canın demli çay mı çekiyor? Senin için de çay ayıralım, demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma"

-"Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diliyor daha nice Türk çocuklarının uzaya çıkmasını diliyorum"

-"Alper Gezeravcı gururumuzdur. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir"

"Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir"

-"Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin çalı gibi gezmesin. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz"

-"Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.