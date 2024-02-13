MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çay ve uzay açıklamaları
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında çay ve uzay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, özgür beye çay teklifinde bulunurken, Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasını gurur kaynağı olarak nitelendirdi. Ayrıca Bahçeli, CHP ve diğer muhalefet partilerinin gündemlerinin ülke derdiyle örtüşmediğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özgür bey canın demli çay mı çekiyor? Senin için de çay ayıralım, demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma"
-"Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diliyor daha nice Türk çocuklarının uzaya çıkmasını diliyorum"
-"Alper Gezeravcı gururumuzdur. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir"
"Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir"
-"Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin çalı gibi gezmesin. Çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz"
-"Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz"
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.