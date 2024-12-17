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MHP'den Yerel Medya İçin Destek Çağrısı

MHP'den Yerel Medya İçin Destek Çağrısı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TBMM'de yerel medyanın karşılaştığı zorlukları dile getirerek, daha fazla imkan sağlanması gerektiğini belirtti.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel medyanın artan maliyetler ve rekabet şartları gibi zorluklarla mücadele ettiğini ve yerel medya için daha fazla imkan oluşturulması gerektiğini söyledi.

Özdemir konuşmasında, "Yerel medyamız, artan maliyetler, rekabet şartları ve Basın İlan Kurumu'nun bütçe dağıtımına dahil olabilmek için öngördüğü 3 yıllık bekleme süresi gibi zorluklarla mücadele etmektedir. İlanlar hususunda yerel medyaya daha fazla imkan oluşturulması önem arz etmektedir. Güçlükle ayakta kalmaya çalışan yerel medya kuruluşlarımızın, televizyon yayıncılığı bahsinde ise ulusal çapta yayın yapan ve ana akım medya olarak adlandırılan gurupla aynı kapsamda değerlendirilerek, aynı uydu ücretini ödemeleri doğru değildir. Dolayısıyla uydu yayın ücretlerinin hakkaniyetli şekilde ve belki de reklam gelirleri baz alınarak tarifelendirilmesi daha doğru olacaktır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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