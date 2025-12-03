Haberler

MHP'li Özdemir: 'Üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda kısıtlama olmaksızın ÖTV'den muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, üniversite öğrencilerinin elektronik cihaz alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmalarını sağlayacak bir kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

MHP İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Üniversite öğrencilerinin alacakları elektronik cihazlarda kısıtlama olmaksızın ÖTV'den muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) üniversite öğrencisi gençlerin elektronik cihazlarda kısıtlama olmaksızın Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmalarına yönelik kanun teklifi sunduklarını duyurdu.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM'ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi'nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz." - ANKARA

