MHP'den 'Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları'na Davet

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Terörsüz Türkiye gündemine ve Türkiye'nin güncel meselelerine dair kapsamlı durum değerlendirmesinde bulunulacak "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları"nın ilkinin 9 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yalçın, partisinin il başkanları toplantısı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bağımsızlığının ikinci yüzyılına giren Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra varlığına dönük ciddi badireler ve saldırılar atlattığını belirtti.

MHP kadroları olarak, Türkiye'nin tecrübelerinden dersler çıkarmak ve tarihteki olumsuz hadiselerin tekerrürünü engellemekle mükellef bulunduklarını vurgulayan Yalçın, bunun devlet ve millet için bir beka meselesi olduğuna dikkati çekti.

Yalçın, FETÖ'nün darbe girişiminin Türk milletinin varlık refleksiyle savuşturulduğunu, bu olayla Türkiye'nin büyük bir badireden döndüğünü, sonrasında ise MHP ve Cumhur İttifakı tarafından hayata geçirilen "Terörsüz Türkiye" hamlesinin Türkiye'yi aktör olarak yükselteceğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı idealinin fikir temellerinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından atıldığını ve bu vizyon doğrultusunda adımlar atıldığına dikkati çeken Yalçın, "Ekonomi başta olmak üzere, mevcut sorunlarına rağmen Türkiye, doğru yoldadır. Türkiye, sorunlarını tek tek çözecek, önündeki engelleri bir bir aşacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasının devamında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bütün bu hakikatleri yabancılar bile idrak etmiş ama bizdeki müzmin muhalefetle sözde milliyetçi mikro partiler bir türlü mevzuya uyanamamıştır. CHP dahil, muhalefet güruhu, gaflet ve hatta dalalet uykusundadır. CHP, parti içi çekişmeler ve belediyelerindeki yolsuzlukların travmasında kaybolup oyuna, oynaşa düşmüştür. CHP'nin sözcülerinden, Türkiye'nin meselelerine dair bir tek somut çözüm önerisi işitilmemektedir. CHP sözcüleri, MHP'ye saldırmakla, iktidara sövmekle meşguldür. ya MHP muarızlığından beslenen sözde milliyetçi particiklere ne demelidir? Bunlar, Türk milliyetçiliğinin temel ahlaki düsturlarını unutmuş, Batı'daki benzerlerine özenen, Nazist, faşist ve ırkçı partilere dönüşmüşlerdir. Alayının gözleri kör, kulakları sağırdır. Bilinçleri kapalıdır."

Milli birlik ve dayanışma buluşmaları

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları"nın düzenleneceğini belirten Yalçın, "Buluşmaların ilki, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılacak MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlileri bir gün öncesinden, merkez ittihaz edilen Erzurum başta olmak üzere, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerine dağılarak bire bir temaslara başlayacaklardır." bilgisini paylaştı.

Yalçın, görüşmelerde Terörsüz Türkiye gündemine ve Türkiye'nin güncel meselelerine dair kapsamlı durum değerlendirmesinde ve fikir alışverişinde bulunulacağını anlatarak, ikinci buluşmanın ise 16 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Buluşmaların Terörsüz Türkiye hedefi için önemine işaret eden ve amaçlarını sıralayan Yalçın, "Milliyetçi ülkücü hareket, bir inanç ve dava hareketidir. MHP, mensupları ve teşkilatları, mutlak başarıya odaklanmıştır. Daha yapılacak çok iş, atılacak çok adım vardır. Kervan, emin adımlarla yürüyecek ve mutlaka Kızılelma'ya vasıl olacaktır." ifadelerini kullandı.