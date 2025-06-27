Meşhed Hava Sahası Uluslararası Uçuşlara Açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'ın Meşhed şehrindeki hava sahasının uluslararası uçuşlara açıldığını ve İstanbul-Meşhed seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'ın Meşhed şehrindeki hava sahasının bugün itibarıyla uluslararası uçuşlara açıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kapanan hava sahalarıyla ilgili olarak 27 Haziran Cuma günü itibarıyla; İran'ın doğusundaki Meşhed şehrinde hava sahası, uluslararası uçuşlara açılmıştır. Meşhed- İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılar tarafından İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacaktır. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye- İran arasındaki havayolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacaktır. İran'ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası ise kapalı olacak ve mevcut kısıtlama, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecektir. İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran'da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımızı devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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