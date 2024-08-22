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Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır'dan deprem ve ekonomi açıklamaları

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Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır, depremler sonrasında orta ve ağır hasarlı konut sahibi vatandaşları belirsizlik içinde bırakmayacaklarını ve öngörülebilir, şeffaf politikalar izleyeceklerini açıkladı. Bakır, ayrıca ekonomi politikaları, yabancı yatırımlar, yasa dışı göçmenler ve terörle mücadele konularında da açıklamalarda bulundu.

Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır, depremler sonrasında orta ve ağır hasarlı konut sahibi vatandaşları belirsizlik içinde bırakmayacak, öngörülebilir ve şeffaf politikalar izleyeceklerini belirtti.

Bakır, 3 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri olağanüstü kongrede partinin genel başkanlığına seçilmesinin ardından bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin manifestosunu açıkladı.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin muhtemel "İstanbul depremi" olduğunu söyleyen Bakır, olası depremin ekonomiye getireceği yükün 300 milyar doların üzerinde olacağını ifade etti.

Bakır, "Yakın fay hatlarından etkilenen şehirlerimizi korumak için şehirlerimizi ve sanayimizi fay hatlarından en az 20 kilometre uzağa taşıyacağız. Depremler sonrasında orta ve ağır hasarlı konut sahibi vatandaşlarımızı belirsizlik içinde bırakmayacak, öngörülebilir, şeffaf politikalar izleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşların canını yaktığını dile getiren Bakır, şöyle konuştu:

"Parti olarak piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimini benimsiyoruz. Kur politikamızı kurun belirli bir süreç içerisinde, piyasa dengesi dahilinde ve doğru fiyat oluşumuna imkan tanınması üzerine kurgulayacağız. Ekonomi politikalarımızı günübirlik sıcak para üzerine kurmayacağız. Sıcak para girişine kısıtlamalar, kontroller ve vergiler koyacağız. Doğrudan yabancı yatırım sermayesini teşvik edeceğiz."

Yasa dışı göçmenleri bir program dahilinde vatanlarına geri göndereceklerini anlatan Bakır, "Merkez Parti iktidarında hiçbir yabancıya vatandaşlık verilmeyecektir." dedi.

Terör örgütlerine karşı mücadeleyi kesintisiz sürdüreceklerinin altını çizen Bakır, Mavi Vatan için "Deniz Bakanlığı" kuracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Politika

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