Menteşe Belediye Başkanı Rodos'a ziyaret gerçekleştirdi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve MUTSO heyeti, Rodos Adası'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi ve bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve MUTSO heyeti ile birlikte Rodos Adasına ziyarette bulundu. Rodos'ta yaşanan orman yangınları sonrasında geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren heyette yer alan Başkan Gümüş, bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Rodos ziyaretinde Rodos Başkonsolosu Salim Kırcaliali, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Taraslias, Rodos Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Nikos Papastamatiu, Ekonomi Sorumlusu Apostolis Asprakis, Genel Müdür Akis Turlugos, Rodos Müslümanları Dernek Başkanı Behice Sellavtzi ve Rodos Otelciler Birliği Başkanı Manolis Markopoulas ile görüştü.

Başkan Gümüş, "Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, oda ve sektör temsilcileri ile birlikte Rodos'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Günlerce süren orman yangınlarını kaygıyla izledik. Yangın nedeniyle Rodoslu yöneticilere geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rodos Belediyesini ziyaretimizde Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Taraslias ve Başkan Danışmanı Depi Hatzidiaku ile görüşerek belediyeler nezdinde ortak etkinlikler düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ada ekonomisini oluşturan turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişi yaptık. Ziyaretimizde ikili ilişkilerimizi geliştirmek, ortak projelere imza atmak ve turizmimizi geliştirebilmek adına olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Adadaki Türk varlığının turizmin yanında ticari ilişkilerle sürüyor olması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Rodos heyetinin misafirperverliğinden çok memnunuz. İlişkilerin gelişmesi için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA