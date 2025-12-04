Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının bir savaş nedeni olabileceğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının bir savaş nedeni olabileceğini ifade ederek, "Eğer çılgın Avrupa Birliği, sözde 'tazminat kredisi' kisvesi altında Belçika'da dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya kalkışırsa, Rusya bu hamleyi Brüksel ve AB üye ülkeleri için tüm ilgili sonuçlarıyla birlikte bir savaş sebebi olarak görebilir" dedi.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, Ukrayna'nın zor durumdaki ordusu ve temel hizmetlerini finanse etmek için 90 milyar euro kaynak sağlamak üzere, dondurulmuş Rus varlıklarının veya uluslararası borçlanmanın benzeri görülmemiş bir şekilde kullanılması önerisinde bulunmuştu. - MOSKOVA