Marmaray, 12 Yılda 1 Milyar 430 Milyon Yolcu Ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın açılış yıl dönümünde yaptığı açıklamada, hattın 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdiğini ve toplamda 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle açıklamada bulundu. Hattı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet'in 102'nci yılında Marmaray'ın da 12 yaşında olduğunu ifade etti. 76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla Marmaray'ın İstanbul'da toplu ulaşımın omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" açıklamasında bulundu.

"54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor"

Marmaray'ın dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor" dedi.

"Marmaray hattı ile toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı"

Marmaray hattının şehir içi ulaşımın yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
