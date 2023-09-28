Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin'deki Askerleri Ziyaret Etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin'deki askerleri ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevlerinde başarı diledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, modern teknoloji ve imkanlara sahip Nusaybin Bagok kırsalı Dibek Üs Bölgesinde görevi başında bulunan askerleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Askerler ile bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, jandarma personeline görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Akkoyun, daha sonra Nusaybin Üçköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tuncay Akkoyun, askerler ile bir süre sohbet edip çalışmalarında muvaffakiyetler diledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Vali Akkoyun'a ziyaretleri esnasında, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti. - MARDİN