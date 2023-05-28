Mardin Valisi Demirtaş oyunu kullandı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ve kızı Nida Demirtaş ile birlikte Zinciriye İlkokulu'nda 1367 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için koordinasyon merkezleri oluşturulduğunu söyleyen Demirtaş, seçimlerin huzur içinde devam ettiğini belirtti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ve kızı Nida Demirtaş ile birlikte geldiği Zinciriye İlkokulu'nda 1367 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için oyunu ailesi ile beraber kullanan Vali Demirtaş, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de seçim ile ilgili koordinasyon merkezleri oluşturulduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında oy vermeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirten Demirtaş, "Demokrasimizin bir gereği olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için oyumuzu kullandık. Vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlimizde şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Huzur içinde seçim devam ediyor. İl genelinde bin 844 sandıkta 541 bin 445 seçmenimizin oy kullanması bekleniyor" dedi. - MARDİN