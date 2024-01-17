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Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilere verilen aylık 1000 TL desteğin devam edeceğini belirten Yavaş, "Her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağının duyurulması sonrasında bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ABB, emekliler ve vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlar hakkındaki açıklamasında, Ankara'da yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

YAVAŞ'TAN EMEKLİLERE DESTEK SÖZÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da emeklilere verdikleri desteğe devam edeceklerini duyurarak yapılacak aylık destek ödemesi miktarlarını duyurdu.

"AYLIK 1000 TL DESTEĞİ SÜRDÜRÜCEĞİZ"

Yavaş açıklamasında "Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı

EMEKLİLERE EK ZAM YÜZDE 5 OLARAK AÇIKLANDI

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ek zammın yüzde 5 olduğunu açıklamış ve bundan böyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını duyurmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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