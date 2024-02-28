Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş, su fiyatı iddialarına yanıt verdi

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok'un suyu yüzde 50 ucuzlatacaklarına dair vatandaşlara gönderdiği iddia edilen kısa mesaj için açıklama yaptı. Yavaş, suyun maliyetinin altında satılamayacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok'un suyu yüzde 50 ucuzlatacaklarına dair vatandaşlara gönderdiği iddia edilen kısa mesaj için, "Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz." dedi.

Yavaş, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile ABB tarafından yenilenen Beştepe'deki BELPA Kafe ve Spor Kompleksinin açılışına katıldı.

Açılış öncesi bir gazetecinin Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok'un su fiyatını yüzde 50 ucuzlatacaklarına dair vatandaşlara kısa mesaj gönderdiği iddiasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, "Her şeyden önce hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz. Bugünkü maliyet 37 lira. Hatta biraz da üzerinde. Biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz." diye konuştu.

Suyu, maliyetinin neredeyse yarısına verdiklerini söyleyen Yavaş, "Amaçları Polatlı'ya giden suyu engellemek veya ASKİ'nin diğer yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı. Daha önce Belediye Meclisinde bu kararı çoğunluklarına dayanarak aldılar. Ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlara zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti." şeklinde konuştu.

Yasal olarak yapılamayacak vaatlerde bulunulduğunu ifade eden Yavaş, "Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar doğal gaz ve elektrikte de indirime gitmelerini bekliyoruz." dedi.

"Uzun ödemeli krediler bulup yapacağız"

Yavaş'ın açıklamalarının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Mansur Yavaş, burada öğrencilerin soruları üzerine, Esenboğa Havalimanı metro projesinin 3 yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında olduğunu, yatırım programında olmasına rağmen yapılmadığını ifade ederek, "'Bize verin diyoruz' ama vermiyorlar. Niye istiyoruz? Çünkü biz uzun vadeli krediyle bu işi çözebiliriz." diye konuştu.

Beştepe'de yenilenen 6 bin 545 metrekarelik spor alanında halı saha, kafe, okuma köşeleri ve açık oturma alanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük yılan görmek diyanete göre nedir? Rüyada siyah, sarı, yeşil ve beyaz yılan görmek neye işarettir? Survivor kim kazandı? 28 Şubat Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 28-29 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 28 Şubat 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28-29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 149. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title