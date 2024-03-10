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Mansur Yavaş: Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, "Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik." dedi.

Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, "Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik." ifadelerini kullandı.

Yeniden belediye başkanı adayı olduktan sonra mal varlığını açıkladığını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Belediyelerin üzerindeki bu şaibenin kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben açıkladım ama bakın rakibim hala açıklamıyor. Açıklayacak çünkü o da kamu malı kullandı, 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. İlk başladığıyla şimdiki arasındaki mal varlığını çıkıp halka açıklaması lazım yoksa şaibe altında kalır."

İhtiyaç sahiplerine destek olmak için göreve gelir gelmez Başkentkart'ı çıkardığını hatırlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Benim rakibim ' Mansur Yavaş'ın projesi yok' diyor. Bundan daha büyük proje olabilir mi? Ama bunu derken bir de 'Ben de Başkentkart çıkaracağım, para yükleyeceğim' diyor. 4 yıldır yapıyorum, Allah'tan kork. En son 'Kantinkart çıkaracağım' dedi, onu da 2 yıldır uyguluyorum. Projesi yok derken Mansur Yavaş ne yaptı com adresine girmiş, usul usul tırtıklayarak benim projelerimi proje diye söylüyor. Belediye asfalt, beton değildir, yaşadığı kentte insanlara huzur veren, onların iyi yaşamasını sağlamaktır."

Emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını dile getiren Yavaş, başkentte yaşayan 32 bin emekliye destek verdiklerini söyledi.

100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ni açtı

Yavaş, Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi açılışına da katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 2011'de bakımsızlıktan çatısı çöken sonra da yıllarca atıl duran tesisi ayağa kaldırmak için göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını belirten Yavaş, yüzme havuzunun Türkiye'nin en büyük spor tesislerden biri olduğunu, tesiste diğer spor branşlarının da yapılabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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