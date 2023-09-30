Manisa Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş Mahalle Ziyaretleri Yapıyor

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları yerinde incelemek ve eksikleri görmek için halk toplantıları düzenliyor.

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, çalışmaları yerinde incelemek ve eksikleri yerinde görmek için mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Manisa Selendi İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş mahalle ziyaretleri çerçevesinde Tepeeynihan Mahallesinde vatandaşlarla halk toplantısı yaptı. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Tepeeynihan Mahallesi Muhtarı Hamit Özkaya ve toplantıya katılan vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaymakam Okumuş, dile getirilen bu sorunların, ilgili mercilere iletileceğini ve çözümü için Kaymakamlık olarak gerekenin yapılacağını ve takipçisi olacağını belirterek "Bizler devletimizin temsilcileriyiz, sizlerin yanındayız. Sizlerin sorunlarını yerinde görmek için sizlerle beraberiz sıkıntılarınızı çözmek için buradayız" dedi.

Daha sonra Kaymakam Okumuş ve beraberindekiler mahalle içinde gezip eksikleri tespit ettikten sonra mahalleden ayrıldı. - MANİSA