AK Parti'li Baybatur'dan, Ankara-İzmir YHT hattına ilişkin açıklama

Güncelleme:
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin Manisa güzergahının korunacağını ve proje kapsamında yeni planlamaların yapıldığını açıkladı. Manisa'nın ulaşım altyapısının güçleneceği ifade edildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinde Manisa güzergahının korunacağını belirtti.

Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde yürütülen teknik çalışmalar sonucunda Manisa-Menemen kesimindeki mevcut hat geometrisinin YHT standartlarına uygun olmaması nedeniyle yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.

Manisa şehir merkezinden geçen demiryolu hattında yük ve tehlikeli madde taşımacılığının şehir dışına alınması, yolcu taşımacılığının ise daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla Manisa Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin ayrı bir hat olarak planlandığını aktaran Baybatur, bunun kentin ulaşımı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Murat Baybatur, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinde Manisa ayağının devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yüksek hızlı tren projesi eski haliyle Manisa'da devam edecek. Yüksek hızlı tren Manisa'dan da geçecek. Bu sayede hem Manisa merkezine YHT erişimi sağlanacak hem de yük taşımacılığı şehir dışına alınarak daha güvenli ve hızlı bir ulaşım altyapısı oluşturulacak."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Politika
