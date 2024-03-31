Malazgirt'te Vatandaşlar Sandık Başına Gitti

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

Malazgirt'te kurulan sandıklara büyük ilgi gösteren seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluşturdu. Malazgirt merkez ve köylerinde toplam 41 sandıkta 12 bin 553 vatandaş saat 07: 00'de sandık başına giderek oylarını kullanacak. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma işleminin devam ettiği Malazgirt oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek. - MUŞ