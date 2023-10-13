Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şehirdeki insanların siyasi bekadan ziyade kendi yaşam kaygıları olduğunu belirtti. Sadıkoğlu, şehrin enkazı içinde rant peşinde koşanları ve koltuklarını koruma derdine düşenleri asla unutmayacaklarını ifade etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Viran olan bu şehrin insanının aklında birilerinin siyasi bekası değil, kendi yaşam kaygısı var

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Viran olan bu şehrin insanının aklında birilerinin siyasi bekası değil, kendi yaşam kaygısı var" ifadelerini kullandı.

Başkan Sadıkoğlu'nun paylaşımında, "İki Cumhurbaşkanı çıkarmış, büyük devlet adamları yetiştirmiş kadim şehrimiz Malatya, elbette kimseye muhtaç değildir.

Okyanusta pusulası şaşmış idarecilere kudret atfedip tehditvari mesajlar verenler gülünç duruma düşmektedir. Birilerinin siyasi bekasını koruma gayretiyle sarf edilen sözlere gerekli cevapların vatandaşlarımız tarafından verildiğini görüyoruz. Bin 300 insanın yaşamını yitirdiği, her 3 binadan birinin yıkıldığı viran olan bu şehrin insanının 'aklında' birilerinin siyasi bekası değil, kendi 'yaşam kaygısı' var. Bu şehir elbet ayağa kalkacak ancak, bu enkaz içerisinde rant peşinde koşanları ve birbirlerinin koltuklarını koruma derdine düşenleri asla unutmayacak" ifadelerine yer verdi. - MALATYA