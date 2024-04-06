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Lüleburgaz Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı İftar Programı Düzenledi

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Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesine bağlı Çengelli köyünde yeniden seçilen Muhtar Rahim Cumalı köy meydanında iftar programı düzenledi.

Muhtarlıkta ikinci dönemine başlayan ve yaptığı çalışmalarla köy halkı tarafından sevilen Muhtar Cumalı halkı için köy meydanında iftar programı düzenleyerek birlik beraberlik mesajı verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında köylüler bir araya gelirken Ramazan ayının coşkusunu yaşadılar.

Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı konuyla ilgili olarak, "Bugün köyümüzde genç, yaşlı, köy dışında yaşayan birçok insanımızla bir araya geldik. Hem hasret giderdik hem de mübarek Ramazan ayının coşkusunu doyasıya yaşadık. Rabbim nice Ramazan aylarını birlik beraberlik içerisinden geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Köy halkı iftar sonrasında Muhtar Cumalı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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