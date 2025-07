Kuzey Makedonya Başbakanı'ndan Bekarlık Vergisi Önerisi

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, ülkede azalan doğum oranları nedeniyle aileyi ve doğum oranlarını ulusal öncelik haline getirmek istediklerini belirterek, "Evlenmeyenlere ilave vergi uygulamayı ciddi bir şekilde düşünüyoruz" dedi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, cuma günü gerçekleştirilen hükümet toplantısında ülkedeki en ciddi krizlerden biri olan demografik çöküşe ilişkin duygusal bir konuşma yaptı. Ülkenin nüfusunun hızla azalması, doğum oranlarının düşmesi ve gençlerin kitlesel bir şekilde ülkeden ayrılmasının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Mickoski, tartıştıkları çözümler arasında bekar ve yalnız yaşayan yetişkinlere ilave vergi uygulanması olduğunu da söyledi. Bu tedbirin halen değerlendirme aşamasında olduğun vurgulayan Mickoski, "Evlenmeyenlere ilave vergi uygulamayı ciddi bir şekilde düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mickoski, "bekarlık vergisinin" ülkede aileyi ve doğum oranlarını ulusal bir öncelik haline getirmeye yönelik geniş bir vizyonun parçası olduğunu vurguladı. Mickoski, "Hayattan daha kutsal hiçbir şey yok. Aynı zamanda ülkemizin sessiz bir şekilde boşalmasından daha üzücü bir şey de yok" dedi. Mickoski 1.8 milyon nüfuslu Balkan ülkesinde 2024 yılında doğan çocuk sayısının 16 bin 61, ölüm sayısının ise 20 bin 201 olduğunu belirtti. Nüfusun 4 yıl içinde 33 bin kişi azaldığının altını çizen Mickoski, bunun Kavadar veya Kırçova gibi şehirlerin nüfuslarına denk olduğuna dikkat çekti. Doğum oranlarının hızla düştüğüne ve birçok bölgede çocuk sayısının azlığı nedeniyle ilköğretim okullarındaki birinci sınıflarda eğitim olmadığını söyleyen Mickoski, giderek daha fazla vatandaşın yalnız yaşamayı seçtiğini ve evliliklerin sayısının da azaldığını kaydetti. Demografik krizle mücadeleyi "gelecek için mücadele" şeklinde tanımlayan Mickoski, "Bu her ev, her kreş, her okul ve her doğum servisinde verilmesi gereken bir savaştır" diye konuştu. - ÜSKÜP