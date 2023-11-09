Kütahya Valisi Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Kütahya Valisi Musa Işın, halkın beklentilerini birinci ağızdan dinlemek ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla başlattığı Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nın dördüncüsünü Domaniç ilçesinde gerçekleştirdi.

38 köy ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Işın, talep ve önerileri dinleyerek iletilen sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni müreffeh bir seviyeye getirmek için hep birlikte çalışacaklarına dikkat çeken Vali Işın, "Son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hep beraber müreffeh bir seviyeye getirmek için başta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde ikinci yüzyıla, şanı, şerefine layık bir şekilde deruhte edeceğiz ve Türk milleti, tarihinde olduğu gibi şanlı yerini koruyacak ve başat olacaktır. Bu hem İslam alemi hem de Türk milleti için önemlidir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA