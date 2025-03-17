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Kütahya'da Arazi Kayıt Oranı Artırılacak

Kütahya'da Arazi Kayıt Oranı Artırılacak
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AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, kayıtlı arazi oranının yükseltilmesiyle çiftçilere ek destek sağlanabileceğini belirtti. Kütahya'nın Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne dahil edilmesiyle toplamda 75 milyon dolarlık ek kaynak ayrıldığı açıklandı.

Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Türkiye genelinde ortalama yüzde 55 seviyesinde olan kayıtlı arazi oranının Kütahya'da yalnızca yüzde 45 olduğunu belirterek, bu oranın yükseltilmesiyle çiftçilerin daha fazla destek alabileceğini söyledi.

Bayırcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü'nde yaptığı konuşmada, arazi kayıt oranının yüzde 55 seviyesine çıkarılması halinde Kütahya'nın yıllık 200 milyon TL ek destek alacağını ifade etti. Bu desteğin sadece çiftçileri değil, bölgedeki esnaftan tüm vatandaşlara kadar geniş bir kesimi olumlu etkileyeceğini belirten Bayırcı, çiftçilere arazilerini kayıt altına almaları çağrısında bulundu.

Kütahya'ya 75 milyon dolarlık proje

Milletvekili Bayırcı, Kütahya'nın Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamına alındığını da duyurdu. Daha önce Türkiye genelinde 8 ilde uygulanan projeye 4 yeni ilin dahil edildiğini ve bu kapsamda 75 milyon dolarlık ek ödenek ayrıldığını belirten Bayırcı, Kütahya'nın projeye dahil edilmesiyle kırsal kalkınmada önemli bir adım atıldığını söyledi. Bayırcı, proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Kütahya'ya yaklaşık 20 milyon dolarlık bir katkı sağlanacağını belirterek, hedeflerinin köyden kente göçü azaltmak, kırsalda kadın üreticilere daha fazla destek sağlamak ve gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülecek projeyle tohum ve fide dağıtımı, damla sulama desteği, arıcılık teşvikleri, süt ve besi hayvancılığına yönelik yardımlar gibi birçok alanda destek sağlanacağını aktaran Bayırcı, Kütahya çiftçilerine hayırlı olmasını diledi. AK Parti'nin 22 yıldır çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Bayırcı, bundan sonra da üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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