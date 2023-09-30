Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Anlamı Üzerine UNESCO Eski Genel Direktörü Irina Bokova'dan Açıklama

UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sadece ekonomik altyapıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda eğitim, küresel bilim ve kültürel etkileşimle de bağlantılı olduğunu belirtti.

1. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili çeşitli görüntüler

UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova, Beijing'de Xinhua'ya verdiği özel söyleşide Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, ekonomik altyapının ötesinde anlamları olduğunu söyledi.

"Kuşak ve Yol'un arkasındaki fikir elbette ticaretle ilgili, altyapıyla ilgili, ekonomik kalkınmayla ilgili, ama aynı zamanda eğitimle, küresel bilimle, insanlar arasındaki kültürel etkileşimle de çok yakından bağlantılı.

Şimdi, bu 10 yıldaki tüm deneyimlere bakacak olursak, elbette çok fazla ekonomik faaliyet var, ülkeler arasında çok fazla anlaşma var, hızlı trenler, köprüler, havaalanları inşa ediliyor ve limanlar var. Tüm bunlar ekonomik kalkınmanın çok önemli itici güçleri.

Ama en önemlisi, bu konunun gerçekten de insanlar arası temasla, karşılıklı anlayışla, üniversiteler arasında, bilim insanları, entelektüeller, gençler arasında etkileşimle de ilgili olduğunu vurgulamak istiyorum. Bence bu çok önemli ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bir parçası. Yani kim bunun sadece ekonomik altyapı olduğunu söylüyorsa, ben buna katılmıyorum, bence bundan çok daha fazlası. Birlikte yaşamamız açısından uzun vadeli etkisinin burada kalacağına inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)