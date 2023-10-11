Kuşadası Kent Konseyi Emeklilere Ücretsiz Hizmet Verecek

Kuşadası Kent Konseyi Genişletilmiş Mahalle Meclisleri toplantısı yapıldı. Toplantıda, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren emeklilere müjde veren Başkan Ömer Günel, "İhtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde, emeklilerimize yönelik ücretsiz hizmet verecek İkinci Bahar Merkezi olarak adlandırdığımız sosyal donatı alanlarını hizmete açacağız" dedi.

Katılımcı demokrasiyi kent geneline yaymak amacıyla Kuşadası Kent Konseyi tarafından kurulan Mahalle Meclisleri, Pera Düğün Salonu'nda ikinci toplantısını yaptı. Yoğun ilgi gören toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Toplantıda, mahallelerden gelerek raporlanan talepler Başkan Ömer Günel'e sunuldu. Talep raporlarını tek tek değerlendiren Başkan Ömer Günel, ilk olarak katılımcılara 4,5 yılda kent genelinde gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları ile projelerden bahsetti. Daha sonraysa gelen sorulara yanıt verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, kent konseylerinin demokrasi ve katılım olgusunu işlevsel hale getirmeye çalışan bir görev üstlendiğini söyledi. Kurulan Mahalle Meclisleri sayesinde, yerel yönetim ve vatandaşların birlikte düşünüp, hareket edeceğini vurgulayan Ünver, ortaklaşa yapılacak çalışmaların Kuşadası'nın daha güzel ve yaşanabilir bir kent olmasına büyük katkı sunacağını söyledi.

"EMEKLİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Başkan Ömer Günel de yaptığı konuşmada Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren emeklilere müjde verdi. Kuşadası Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan mahallelerde, emekliler için hizmet verecek olan İkinci Bahar Merkezi isimli sosyal donatı alanlarını hizmete açacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Bunlardan ilkini Davutlar Mahallesi'nde açacağız. İçinde açık hava sineması, kafeterya, dinlenme alanları, toplantı odası, sağlık odası ve kitap kafe gibi üniteler olacak. Bu merkezlerde emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik çoğu şey ücretsiz olacak. Proje Davutlar Mahallesi sakinleri için de sosyalleşme imkanı sunacak. Emeklilere 5 bin liralık olan tek seferlik ödemeyi reva görenlere karşı biz her zaman emekli hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

"KUŞADASI'NA 25 YILDA YAPILMAYANI 4,5 YILDA YAPTIK"

Göreve geldiği günden itibaren ekip arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası için çok çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "4,5 yılda Kuşadası'na 25 yılda yapılmayan hizmeti yaptık. Birçok mahallemizin alt ve üstyapısını yeniledik. Davutlar Mahallemizin uzun yıllardır çözülmeyen kanalizasyon sorunu çözüldü. Kentimize 1 milyon 478 bin 523 metrekare yeni yol kazandırdık. İhtiyaç sahibi ailelerimize ve öğrencilerimize ayni ve nakdi yardımlarda bulunduk. Kentimizin her mahallesinde hizmet çağı yaşanıyor" diye konuştu.