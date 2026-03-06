Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesinde Belediye Başkanı Hatice Sekmen ile bir araya gelerek ilçedeki projeleri ve kültür merkezi inşaatını yerinde inceledi. Ayrıca vatandaşlarla buluşarak talepleri dinledi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ersoy, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlçeye yapılan Kültür Merkezi inşaat alanını gezen Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Ersoy, vatandaşlarla da bir araya gelerek, talepleri dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
