Kremlin Sözcüsü Peskov: "(İran'a yönelik saldırılar) Bu bizim savaşımız değil"

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'daki İran, ABD ve İsrail çatışmasına dair yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu savaşta bir taraf olmadığını belirtti. Peskov, ekonomik etkileri en aza indirmek için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla başlayan çatışmaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu bizim savaşımız değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'da devam eden İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmaya dair açıklamalarda bulundu. Rus devlet televizyonuna röportaj veren Peskov, savaşta Rusya'nın hangi konumda durduğuna dair sorulan soruya, "Bu bizim savaşımız değil" yanıtını verdi. Ancak birçok ülkenin bu çatışmada taraf olmaya devam ettiğini de ekleyen Peskov, "Biz başından bu yana bu tür çatışmaların bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledik. Savaşı biz durduramayız. Bu savaşı başlatan taraf isterse durdurabilir" dedi.

Orta Doğu'daki çatışmanın başta ekonomik anlamda Rusya'ya olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Peskov, "Hala devam eden küresel krizlerin ekonomimize olan etkisini en aza indirgemeliyiz. Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz ve kendi çıkarlarımızı güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

"Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz"

Rusya'nın ana gündemi olan Ukrayna krizinin çözümüne dair ifadeler kullanan Peskov, kendilerinin Ukrayna ile müzakerelere her zaman açık olduğunu dile getirerek, "Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki müzakere turunu bekliyoruz" dedi.

Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenen ABD'nin bu çabalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Peskov, "Arabulucu olarak üstlendikleri rolü çok önemsediğimiz Amerikalıların şu anda başka işlerle meşgul olduklarını görüyoruz. Ancak biz sabırlıyız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
