Kosova Nüfus Sayımı 1 Kasım'a Ertelendi

Kosova hükümeti, 1 Eylül'de başlaması planlanan Kosova Nüfus, Aile Ekonomisi ve Konut Sayım sürecinin, 1 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

Kabine toplantısında alınan karara göre süreç, 1 Kasım-15 Aralık tarihleri ??arasında gerçekleştirilecek.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, konuyla ilgili olarak, hazırlık sürecinde yaşanan bazı gecikmelerin nüfus sayımının 1 Eylül'de başlatılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.

Kosova'da son nüfus sayımı 2011'de yapılmış, 2021'de yapılması gereken nüfus sayımı ise Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Kosova İstatistik Ajansınca yayımlanan 2011 yılındaki nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kosova'da 1,739,825 kişi yaşıyor ve Arnavutlar, yüzde 92,9 ile çoğunluğu oluşturuyor. Ancak bu sayı son nüfus sayım sürecini boykot eden, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpları kapsamıyor.

Ülkede ayrıca toplam nüfusun yüzde 1,1'ini oluşturan 18 bin 738 Türk de yaşıyor.