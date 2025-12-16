13 yıldır bitmeyen Kop Tüneli meclis gündeminde: 'Patates deposu mu olacak?'

Bayburt-Erzurum sınırında 2012 yılında yapımına başlanan Kop Tüneli, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamazken, bölge halkı ve sürücüler yaşanan gecikmeye tepki gösteriyor. Özellikle kış aylarında dik ve virajlı yapısıyla ulaşımı zorlaştıran Kop Dağı Geçidi, ağır vasıta ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler tarafından "kabus güzergah" olarak nitelendiriliyor.

Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Kop Tüneli'nin tamamlanamaması, bölgenin ulaşımda can damarı olan güzergahta ulaşımı adeta çileye dönüştürüyor. Sürücüler, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini ve tünelin bir an önce hizmete açılmasını istiyor.

Kop Tüneli'ndeki gecikme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşındı. Milletvekili Sadullah Kısacık, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Bayburt'un ulaştırma alanındaki sorunlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na iletti.

Konuşmasına "Bir sahipsiz ilimiz daha var: Bayburt" sözleriyle başlayan Kısacık, Artvin-Rize Havalimanı ile Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın temellerinin aynı dönemde atıldığını hatırlatarak, gelinen noktadaki farkı fotoğraflarla ortaya koydu. Kısacık, "Artvin-Rize Havalimanı'na uçak inerken, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın hali ortada" dedi.

Kop Tüneli'nin yıllardır tamamlanamamasına da dikkat çeken Kısacık, Bayburtlu vatandaşların tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Geçmişte Bolu Tüneli için 'patates deposu olacak' deniliyordu. Şimdi aynı sözler Kop Tüneli için söyleniyor. Bayburtlu hemşehrilerimiz soruyor: Acaba Kop Tüneli de patates-soğan deposu mu olacak?"

Kop Tüneli'nin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, bölge halkı ve sürücüler Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı üstlenilen projenin daha fazla gecikmeden tamamlanmasını bekliyor. - BAYBURT