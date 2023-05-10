Konak Belediyesi, Engelli Seçmenlere Ücretsiz Ulaşım Desteği Sağlayacak

Konak Belediyesi, 14 Mayıs'ta engelli seçmene ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak. Belediye, engelli seçmenleri oy kullanacakları okullara götürüp, tekrar evlerine bırakacak.

Konak Belediyesi, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin yapılacağı 14 Mayıs'ta oy kullanacak engelli seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Konakta, engelli seçmen belediyeye ait araçlarla oy kullanacakları sandıklara ulaştırılacak, oy verme işlemini tamamlandıktan sonra aynı araçlarla evlerine bırakılacak.

Konaklı seçmenin hiçbir zorlukla karşılaşmadan oylarını kullanmalarını istediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamı içinde, demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu nedenle biz de yerel yönetim olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Engelli hemşehrilerimizin de 14 Mayıs'ta oy kullanacakları okullara zahmetsizce ulaşmalarını sağlamak istedik. Bu nedenle ulaşım desteği sağlıyoruz. Bu demokratik hakkın önünde hiçbir engel olamaz. Biz de bu desteğimizle yanlarında olacağız."

Seçim günü oy verecekleri okullara belediyenin ulaşım hizmetiyle gitmek isteyen engelli vatandaşların 0 541 559 27 18 numaralı telefonu arayarak Konak Belediyesi'ne ulaşması ve kayıt yaptırması gerekecek.