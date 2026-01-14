Haberler

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Rize Valisi Baydaş'ı ziyaret etti

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek Uluslararası Ayder Enerji Forumu hakkında önemli görüşmelerde bulundu. Amcaoğlu, KKTC'nin enerji planlamalarını ve geleceğini şekillendirmek için forumun önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a ziyarette bulundu.

Yarın düzenlenecek Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na katılmak üzere kente gelen Amcaoğlu, Vali Baydaş ile makamında görüştü.

Şeref defterini imzalayan Amcaoğlu, daha sonra Vali Baydaş'la fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, AA muhabine yaptığı açıklamada, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na katılmalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC'nin 3 bin 355 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip küçük bir ülke olduğunu belirten Amcaoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak 17. Türk devleti olma vasfıyla Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak noktasında hayatını idame ettirme şansıyla birlikte var olma mücadelesi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ile ilgili atması gereken adımları, planlamalarını bu toplantıda daha net bir şekilde konuşabilme şansı elde etmek, paydaşlarımızla, çok değerli katılımcılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirmek adına fikirleri masaya yatırabilmek bizim için çok önemli. Türk milletinin bağrında yetişen bir çiçek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 454 yıllık bir mazisi var Kıbrıs Adası üzerinde. Türk insanının ve o 17. devleti olması vasfıyla bu birlikteliği ve süreci her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileriyle birlikte omuz omuza yürümek en büyük temennimiz."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Politika
