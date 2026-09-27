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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York'ta Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York'ta Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurul haftası kapsamında New York'ta Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile görüştü. Görüşmede KKTC'nin EİT Sekretaryası ve üye ülkelerle ilişkileri değerlendirildi, iş birliği imkanları ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTKC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dönem Başkanlığını yürüten Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul yüksek düzeyli haftası kapsamında bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dönem Başkanlığını yürüten Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile New York'ta bir araya geldi. EİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, KKTC'nin EİT Sekretaryası ve teşkilata üye ülkelerle mevcut ilişkileri değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, KKTC ile EİT arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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