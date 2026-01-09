Haberler

KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu

KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olarak açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'nın ilk asgari ücretini belirlemek için toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olarak açıklandı.

KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü kez toplandı. Başkent Lefkoşa'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda saat 13.30'da başlayan toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti. Toplantıya işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki heyet ile işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp başkanlığındaki heyet katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu'na iletileceğini söyledi. Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL, aylık net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olduğunu açıkladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek bir şartla özgürlüğüne kavuşabiir

Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek şartla özgürlüğe kavuşabilir
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu