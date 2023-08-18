KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşil Hat'ta yol çalışmasının engellenmesine tepki gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Yeşil Hat'ta Pile köyüne yol çalışmasının BM Barış Gücü görevlileri tarafından engelleme girişimine ilişkin "Bizim toprağımıza gelip çalışmayı durdurmaya kalkarsanız, devam eden işe müdahale etmiş olursunuz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yol yapma girişimi, BM Barış Gücü görevlileri tarafından engellenmiş, Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşanmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olaya ilişkin açıklamalarda bulunarak konunun tamamen insani olduğunu ve Pile halkının ulaşım sorununu çözme niyetinde olduklarını söyledi. Tatar, "Pile halkı aslında 10 dakikada gidebileceği yolu bir saatte gidiyor" dedi. Yolun büyük bir kısmının KKTC toprağı olduğunu söyleyen Tatar, "Kimsenin toprağında, malında gözümüz yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca Tatar, "Pile halkı çok şikayetçi, çünkü 10 dakikalık yolu bir saatte gidip geliyorlar. Rumların da bu tarafa geçmesi ile trafik daha da yoğunlaştı. Aslında o bölgede batı kapısı dediğimiz bir kapı vardır ve onun kullanılması ile ilgili İngiliz İdaresi'ne başvuru yapıldı. Ancak olumlu bir yanıt alınamadı. Biz de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladık." dedi.

"Bizim toprağımıza gelip, çalışmayı durdurmaya kalkarsanız, devam eden işe müdahale etmiş olursunuz"

BM araçlarının çekilmesini değerlendiren Tatar, "Bizim ekiplerimize bir görev verildi ve bu ekipler çalışma başlattı. Bizim toprağımıza gelip, çalışmayı durdurmaya kalkarsanız, devam eden işe müdahale etmiş olursunuz. Hangi yetki ve sıfatla işe engel olmaya kalkıyorlar" diye konuştu. Yaşanılan sıkıntıyla ilgili kendisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamları ile herhangi bir teması olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu işlerin Haziran ayında yapılmasının planlandığını ancak BM yetkilisinin yurt dışında olması nedeniyle aksadığını söyledi. Yapılan yolun bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tatar, "Bu yol insani maksatlar için bir ihtiyaçtır, dolayısıyla başkalarının buradan farklı manalar çıkarmanın hiçbir gereği yoktur" dedi. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne, BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesiyle yeniden başlandığını belirten Tatar, "Bir gerginlik daha yaşanır mı?" sorusunu ise "Umarım yaşanmaz, yaşanmamasını temenni ediyoruz." şeklinde cevap verdi. - LEFKOŞA