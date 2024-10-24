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Kırşehir'de Ekonomik Problemler Daha Belirgin

Kırşehir'de Ekonomik Problemler Daha Belirgin
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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, küçük yerleşim yerlerinde ekonomik sorunların daha derin hissedildiğini belirterek, Kırşehir'deki esnaf ve çiftçilerin yükselen maliyetler ve alım gücü düşüklüğü nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, ekonomik problemlerin küçük yerleşim yerlerinde daha fazla hissedildiğini söyledi.

Düzenlediği toplantıda Türkiye ekonomisini değerlendiren Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, "Özellikle küçük illerde daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Kırşehir'de de ekonomik problemler vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Artan enflasyon oranları, yükselen işsizlik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yerel esnafın ve tarım sektörünün zor günler geçirmesine neden oluyor" dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ciddi mali sıkıntılarla mücadele ettiğini belirten Baltalık, "Toparlanmakta zorlanan esnaf, yüksek maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Kırşehirli çiftçiler ise tarım ürünlerinin maliyetlerinin artması nedeniyle üretimde zorlanıyor. Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de sabit gelirli çalışanlar. Kırşehir'deki kamu ve özel sektör çalışanları, alım güçlerinin ciddi şekilde düştüğünü ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyor. Birçok vatandaş, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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