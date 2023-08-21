Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD'li Senatör Gary Peters ile Siyasi ve Ekonomik Ortaklığı Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD'li Senatör Gary Peters ile iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ortaklığın genişletilmesini görüştü. Caparov ve Peters, Kırgızistan ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik ortaklığın genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD'li Senatör Gary Peters ile iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ortaklığın genişletilmesini görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Caparov'un, ABD Senatosu İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi Başkanı Peters'i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Caparov ve Peters'in, Kırgızistan ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik ortaklığın genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Caparov, ziyaretin, iki ülke arasında siyasi ilişkilere ve karşılıklı anlayışın güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Senatör Peters ise Kırgızistan'ı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesinden ve dostluğun güçlendirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Peters, ortak çıkarları ilgilendiren alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.