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Kilis'te Hasta ve Yatağa Bağlı Seçmenler Oy Kullanacak

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Kilis'te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenlerden talep bulunanlar, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor.

Türkiye, sabah saat 07.00'de demokrasinin yolu olan seçim seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için tercihte bulundu. Kilis'te hasta olan bazı vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletti. Ekipler, hazırlıklarını yapıp talepte bulunan vatandaşları evlerinden ve hastaneden alarak oy kullanacakları okullara götürdü.

12 yıldır evde sağlık hizmeti alan 74 yaşındaki Seyfettin Gülsüm'ün oğlu Mehmet Gülsüm böyle bir hizmet kendilerine sağladıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "12 yıldır babam evde sağlık hizmeti alıyor. 112 çağrı merkezini aradık ve adresimize ambulans geldi. Ambulans evimize kadar geldi ve babamı alarak oy kullanacağı okula getirdi. Allah herkesten razı olsun" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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