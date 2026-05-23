Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Erzincan'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Erzincan'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, butlan kararı sonrası CHP'nin olağanüstü kurultayla seçime gitmesi gerektiğini, iktidarın da erken seçim kararı alması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Ana muhalefetin yapması gereken, butlan kararı üzerine behemahal olağanüstü kurultay kararı almak ve Cumhuriyet Halk Partisini seçime götürerek ana muhalefet partisini içine sürüklendiği kaostan ve krizden çıkarmaktır." dedi.

Kılıç, Erzincan'da kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, hem Türkiye'nin gündemini konuşacaklarını hem de kentin gündemine ilişkin soruları cevaplayacağını söyledi.

Türkiye'nin gündeminin ana muhalefet partisinin karşı karşıya bulunduğu butlan davası olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde acilen yapılması gereken iki şey vardır. Bunlardan birinin yükümlülüğü muhalefetin üzerindedir, diğerinin yükümlülüğü iktidarın üzerindedir. Ana muhalefetin yapması gereken, butlan kararı üzerine behemahal olağanüstü kurultay kararı almak ve Cumhuriyet Halk Partisini seçime götürerek ana muhalefet partisini içine sürüklendiği kaostan ve krizden çıkarmaktır. CHP'nin eski genel başkanı, mahkeme kararıyla yeniden yetkilendirilen Kılıçdaroğlu'na düşen birincil görev, partisini olağanüstü kurultaya behemehal taşımak ve ana muhalefetsizlikten Türkiye'yi derhal kurtaracak inisiyatifi almaktır.

İktidar tarafına düşen ise bu kaostan ve ekonomik krizden kalıcı çıkışı sağlamak ve istikrarı yakalamak üzere Türkiye'yi hemen erken seçime götürmektir."

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
