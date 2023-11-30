Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyecilik anlayışını anlattı

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Birlik Vakfı Ankara Şubesi'nin düzenlediği "Belediyecilik Anlayışımız" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuşmacı olarak katıldığı "Belediyecilik Anlayışımız" konulu söyleşiye 30 yıllık belediyecilik çalışmalarını ve deneyimlerini Keçiören'in dönüştürülmesi ve ilçeye kazandırılan eserler çerçevesinde katılımcılarla paylaştı.

"1994 yılında göreve geldiğimizde Keçiören'in 6'da 5'i gecekondu idi"

Keçiören'de göreve başladıkları 1994 yılından itibaren ilçeye kazandırılan eser ve hizmetlerin Türkiye'deki belediyecilik anlayışında önemli değişim ve dönüşüme yol açtığını belirten Başkan Altınok, "Atatürk, 'Ülkelerin tekamülü, şehirlerin medeniyetinden geçer' diyor. Biz de bu düsturla hizmetlerimizi şehrimize kazandırmaya başladık. 1994 yılında göreve geldiğimizde Keçiören'in 6'da 5'i gecekondu idi. 'İnsanca yaşam insanca hayat' diye bir şey yoktu. Su yok, elektrik yok, yol yok. 'İnsanca yaşam insanca hayat' diyerek başlattığımız kentsel dönüşümün başlangıç tarihi 1994'tür. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla insanlarımızı daha modern yaşam alanlarına kavuşturduk" dedi.

"Ankara'daki okulların yüzde ellisinin duvarında 'Buranın Çevre Düzenlemesi Keçiören Belediyesi Tarafından Yapılmıştır' yazıyordu"

Altınok, belediyeciliğin hizmet alanını genişleterek birçok alanda vatandaşa hizmet verdiklerini de belirterek, "Bir belediye başkanı ideolojisiyle hareket edemez. Çünkü halkın tüm kesimlerine karşı mesuliyeti vardır. Bu bakımdan kaynakları eşit ve düzgün kullanmak temel düsturu olmalıdır. Çünkü kaynağı düzgün kullanırsanız gönüllere dokunan, şehrinize medeniyeti getiren güzel hizmetler yaparsınız. Biz belediyeciliğin hizmet alanını genişlettik. Okulların kapısından belediyeler girmezdi. Okul, Milli Eğitim Bakanlığının işi denirdi. Ankara sınırları içinde olan bütün devlet üniversitelerimizin kapısından girdik. Ankara'daki okulların yüzde ellisinin duvarında 'Buranın Çevre Düzenlemesi Keçiören Belediyesi Tarafından Yapılmıştır' yazıyordu. Üniversitelerimizin birçoğu da bizim sınırımızda değil. Ayrıca 43 tane sağlık ocağı yaptık o dönemde. 180 yataklı hastane yaptık kredi kullanmadan. Sağlık ocaklarını ve hastaneyi, Sağlık Bakanlığına devrederek hizmete soktuk. Görev süremiz bittiğinde baktık ki, Türkiye'de 2 bin köye hizmet etmişiz, 348 tane ilçeye destek ve hizmet sunmuşuz" İfadelerini kullandı. - ANKARA