Kazakistan Rus Petrolünü Rafine Edecek

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, Rus petrolünün ülkesinde rafine edileceğini, üretilen akaryakıtın yüzde 30'unun Kazakistan'da kalacağını bildirdi.

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, başkent Astana'da gerçekleştirilen hükümet toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akkenjenov, Rusya'nın çıkardığı petrolün Kazakistan'da rafine edileceğini açıkladı.

Akkenjenov, Kazakistan'ın batısında Rusya sınırına yakın konumda yer bulunan Kondensat petrol rafinesinin Rus petrolünü işleyeceğini belirterek, "Petrol tedariki demiryolu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla her şey demiryolu hattının yük taşıma kapasitesine bağlı. Şu anda yapılan anlaşmaya göre, üretilen ürünlerin yüzde 30'a kadarı Kazakistan'da kalacak. Geri kalan yüzde 70'i ise Rusya'ya gönderilecek. Tesiste üretim kapasitesini artırmaya yönelik yeniden yapılandırma çalışmaları yürütülüyor" dedi.

"KTK'ya yönelik saldırılar nedeniyle petrol üretiminde 3,5 milyon ton kaybedildi"

Akkenjenov, ayrıca Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (KTK) düzenlenen saldırılar nedeniyle petrol üretim planının revize edileceğini belirterek, "Başlangıçta üretimi geçtiğimiz yılki 99 milyon 55 bin ton üretim hacmine çıkarmayı planlıyorduk. Ancak ocak ayında başlayan ve haziran-temmuz aylarında devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 3,5 milyon ton kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı