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Kayseri Milletvekillerinin TBMM Performansı Açıklandı

Kayseri Milletvekillerinin TBMM Performansı Açıklandı
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2023-2025 yılları arasında Kayseri milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma performansları değerlendirildi. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir en çalışkan milletvekili olarak öne çıktı.

2023-2025 yılları arasında Kayseri milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çalışma performansları açıklandı. Verilere göre mecliste en çalışkan milletvekili MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir oldu.

Kayseri milletvekillerinin 2023 yılında gerçekleştirilen seçimlerden bu yana TBMM'de yaptıkları çalışmaların tamamı dikkate alınarak oluşturulan en çalışkan milletvekilleri listesinde birinci sırada MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı. Kanun teklifi, soru önergesi, araştırma önergesi, konuşma gibi performansların değerlendirildiği listede Özdemir'in ardından sıralama şu şekilde oluştu; 2. CHP Milletvekili Aşkın Genç, 3. AK Parti Milletvekili Dursun Ataş, 4. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5. AK Parti Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 6. AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 7. MHP Milletvekili Baki Ersoy, 8. AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, 9. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 10. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar.

Partilerin TBMM'deki çalışmalarında ise AK Parti 1., MHP 2., CHP 3. ve Saadet Partisi 4. sırada yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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