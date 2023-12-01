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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, Büyükşehir'in tam donanımlı ve uzman kadrolu tesisindeki hizmetlerden faydalanan vatandaşlarla sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, Büyükşehir'in tam donanımlı ve uzman kadrolu tesisindeki hizmetlerden faydalanan vatandaşlarla sohbet etti.

Merkez kırsal ayrımı yapmadan tüm ilçeleri sosyal yaşam merkezleri ile donatan Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı bu tesislerde vatandaşlara uzman kadrosu ile nitelikli hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Talas bölgesinde hizmet veren Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Tam donanımlı merkezde Büyükşehir'in hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, talep ve önerilerini de sordu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin dört bir yanında sosyal yaşam merkezleri ile vatandaşlara hizmet ettiklerini belirterek, "İlçelerimiz dahil şehrimizin dört bir tarafında yaptığımız Sosyal Yaşam Merkezleri ile vatandaşlarımızın daha modern ve nezih ortamlarda spor yapmasına imkan sağlıyoruz. Bu amaçla da Talas'ta hizmet veren Sosyal Yaşam Merkezi'mizi ziyaret ederek, buradaki hizmetlerden yararlanan hemşehrilerimizle sohbet ettik" şeklinde konuştu.

Merkezin uzman eğitmenleri ile de sohbet eden Büyükkılıç, çalışmalar hakkında da bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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