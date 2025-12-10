Katar Milli Günü resepsiyonla kutlandı

KATAR Milli Günü, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Naif bin Jassim Al-Abduljabbar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Katar Milli Günü Resepsiyonu, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Naif bin Jassim Al-Abduljabbar'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlendi. Programa, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin, yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve davetliler de katıldı. İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte yöresel dans gösterisi sunuldu.

'İLİŞKİLERİMİZ ARTIK ÇOK DAHA KURUMSAL VE ÇOK DAHA KAPSAMLI'

Türkiye ve Katar arasında köklü, güvene dayalı, mükemmel bir dostluk bulunmaktadır. Bu ortaklık, diplomatik nezaketin ötesine geçen, kriz zamanlarında birbirine destek olan, zorlukları birlikte aşan gerçek bir kardeşlik ilişkisidir. İkili düzeydeki güçlü bağlarımızın yanı sıra; küresel sorunlara, bölgesel sorunlara, birlikte çözüm üretme irademiz de iş birliğimizi daha da derinleştirmektedir. İnsani krizlerden enerji güvenliğine, bölgesel barıştan kalkınma gündemine kadar pek çok alanda benzer vizyona sahip olmamız, ortaklığımıza stratejik bir boyut kazandırmaktadır. Geçtiğimiz hafta sonu Doha Forumu'ndaydık. Dünyanın dört bir yanından politika yapıcıları, küresel paydaşları buluşturan bu platform, Doha'nın uluslararası diyalog ve barış diplomasisindeki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Bu vesileyle mükemmel organizasyon ve sıcak misafirperverlikleri için tüm Katarlı dostlarımıza buradan bir kez daha içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Liderlerimizin güçlü iradeleri sayesinde, ilişkilerimiz artık çok daha kurumsal ve çok daha kapsamlı bir çerçevede ilerlemektedir" dedi.

'132 MİLYON DOLAR OLAN TİCARET HACMİMİZ BUGÜN 1.1 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTIR'

Ekim ayında Yüksek Stratejik Komitenin 11'inci toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapıldığını vurgulayan Şimşek, "Ortaklığımızın geleceğine yönelik güçlü bir yol haritası ortaya koyduk. Buna ek olarak şubat ayında değerli dostum Maliye Bakanı Sayın Al-Kuvali ile İstanbul'da Karma Ekonomik ve Mali Komite toplantısını düzenledik. Ekonomik ve finansal ilişkilerimizde yeni bir dönem başlatan bu toplantının ikincisini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Doha'da yapmayı planlıyoruz. Bu güçlü kurumsal çerçeve ekonomik ilişkilerimizi daha iddialı hedeflere yönlendirmemize imkan sağlıyor. Ticari ikili ilişkilerimiz, geliştirilmesi gereken önemli alanların başında geliyor. 20 yıl önce 132 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bugün 1.1 milyar doları aşmıştır. Ortak potansiyelimizin aslında küçük bir bölümünün hayata geçtiğini görüyoruz. Ağustos ayında yürürlüğe giren ve ticaretimizi önemli ölçüde serbestleştiren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Antlaşması ile kısa sürede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki ekonomik entegrasyonumuzu güçlendirdikçe bu hedefi aşmamız da kısa süre içerisinde mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

'HER İKİ MAHKEME ORTAK BİR İRADE SERGİLEMEKTEDİR'

AYM Başkanı Özkaya ise Türk Anayasa Mahkemesi ile Katar Yüksek Mahkemesi arasında sıkı bir iş birliği olduğunu belirterek, "Her iki mahkeme, İslam Dünyası Anayasa Konferansı'nın kurucu üyesidir ve bu kapsamda ortak bir irade sergilenmektedir. Katar Yüksek Mahkemesi'ni çeşitli vesilelerle ülkemizde ağırladığımız gibi bizler de geçen yıl kendilerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaret kapsamında diğer yargı kurumları ve devlet organlarıyla da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu münasebetler, iki ülke yüksek yargısı arasındaki yakın bağları ve iş birliği ruhunu teyit etmektedir" diye konuştu.