Karma Komisyon, HSK Üyeliği için 3 Aday Belirledi

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boşalacak 1 üyelik için 3 aday belirledi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boş bulunan 1 üyeyi seçmek üzere AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışını yapan Özbudun, "Geçtiğimiz hafta 16 Ekim 2025'te HSK'nın 24 Kasımda boşalacak bir üyeliği için seçim sürecini başlattık ve 5 kişiden oluşan alt komisyon kurduk. Komisyona raporlarını sunması için süre vermiştik ancak o süreden daha kısa bir zamanda, 20 Ekim Pazartesi günü raporlarını sundular" ifadelerini kullandı.

'31 BAŞVURUDAN 1'İ SEÇİLME ŞARTINI YERİNE GETİREMEDİ'

Ardından Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan söz aldı. Alparslan, "Alt Komisyon olarak yetki ve görevimiz çerçevesinde HSK üyeliği için başvuran adayların evraklarında yapılan incelemeler neticesinde raporumuzu oluşturduk. İncelememiz sırasında avukatlar arasından 24, öğretim üyeleri arasından da 7 başvuru olmak üzere toplam 31 aday adayının TBMM Başkanlığına başvurduğunu tespit ettik. Karma Komisyonun mutat uygulamaları çerçevesinde Alt Komisyonumuza verilen görev sınırlı bir görevdir. Netice itibarıyla, başvuran adaylardan Avukat Ayşe Demirel'in, 'Meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından' olma şartını taşımadığı ve başvuru tarihinde avukatlık süresi nedeniyle seçilebilme şartına haiz olmadığı, başvuran diğer aday adaylarının tamamının ise kanunun ilgili hükümlerinin aradığı koşullar ile TBMM Başkanlığı ilan duyurusunda öngörülen HSK üyeliği aday adaylığı başvuru şartlarını haiz oldukları Alt Komisyonumuzca tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Alt Komisyon Raporumuz ve ekindeki aday adayı listeleri bu doğrultuda hazırlanarak Karma Komisyonumuzun takdirine sunulmuştur" diye konuştu.

'ANAYASA'NIN 159'UNCU MADDESİNE UYGUN YÖNTEM BUDUR'

Ardından Komisyon Başkanı Özbudun, raporu oylamaya sundu. Oylama sonucunda rapor, komisyon da kabul edildi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, seçimler ile ilgili, "Genel Kurul, HSK'ya 1 üye seçecek. Biz, Genel Kurul'a, o 1 statü için 3 adayı buradan belirleyeceğiz ve göndereceğiz. Dolayısıyla, her aday için ayrı ayrı oylama yapılması lazım. Bu statünün 1'inci adaylığı için tek oy kullanmak suretiyle oylama yapıp tamamlamak, sonra 2'nci adaylık için tek oy kullanmak, sonra 3'üncü adaylık için tek oy kullanmak suretiyle seçim yapmamız lazım. Seçimden önce görüşümüzü bir kere daha açıklıyoruz. Bugüne kadar bunun aksine yapılan uygulamadan dönülmesini özellikle vurguluyoruz. Anayasa'nın 159'uncu maddesine uygun yöntem budur. Aksi halde tamamen Anayasa'ya aykırı bir şekilde bir 4'üncü oylamanın icat edildiğini burada esefle görmüş bulunuyoruz. Bu sebeple, her bir adayın ayrı ayrı oylanmasını ve tek oy verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

'ANAYASA 159'A SADIK KALACAĞINIZA DAİR BİR OYLAMA YAPILMASI GEREKİYOR'

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, komisyonun bir önceki HSK üyeliği seçimlerinde Anayasa 159'uncu maddeye uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak, "Siz oylama öncesinde bir uyarıda bulundunuz ve Anayasa'nın 159'uncu maddesini net bir şekilde ifade ettiniz. Bu uygulamaya sadık kalacağına dair bir oylama yapılması gerekiyor çünkü bir önceki seçimde bunu yapmadınız. 1'inci de üçte 2, 2'ncide beşte üç çoğunluk elde edilemediği takdirde 2'nci oylamada en yüksek oyu almış olan adaylar arasından kura çekimi gerçekleşmesi gerekiyordu; hem kanun hem Anayasa son derece açık olmasına komisyonda farklı bir uygulama gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

CHP KOMİSYONU TERK ETTİ

Milletvekillerinin seçim usulü ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından seçimlere geçildi. İlk iki aday milletvekillerinin beşte üç çoğunluğuna göre belirlendi. Son üye için AK Parti'nin, 'kura yöntemi' talep etmesi üzerine CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti. Üyelik için komisyon; İsmail Ergüneş, Havva Nur Yurtsever ve Mustafa Naim Yağcı'yı seçti. Genel Kurul, 3 aday arasından 1'ini boşalacak HSK üyeliği için seçecek. Seçilecek HSK üyesi 4 yıl görev yapacak.