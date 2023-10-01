Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te ziyarette bulundu. Karamollaoğlu ve Davutoğlu, ziyarette Kılıçdaroğlu'na, 'yeni yasama yılının hayırlı olması' temennisinde bulundu.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Meclis'te ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te ziyarette bulundu.

CHP TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışının ardından Karamollaoğlu ve Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Meclis'teki makam odasında bir araya geldi.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu, ziyarette Kılıçdaroğlu'na, "yeni yasama yılının hayırlı olması" temennisinde bulundu.