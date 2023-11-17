Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu

Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden zanlının ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Ekiplerce durdurulan şüphelinin kullandığı araçta, üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 61 gram kubar esrar, 2 sentetik ecza, tarihi eser olduğu değerlendirilen Kuran-ı Kerim ile obje, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, 3 şarjör, 130 tabanca fişeği, 49 kurusıkı tabanca fişeği ve 3 kasatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.