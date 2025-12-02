Haberler

Kanada, AB Savunma Fonuna Katıldı

Güncelleme:
Kanada, Avrupa Birliği'nin 150 milyar euro değerindeki AB Savunma Fonu'na katıldığını açıkladı. Bu adım, Kanada'nın askeri harcamalarını çeşitlendirme hedefini destekliyor.

Kanada Başbakanlık Ofisi, ülkenin "Güvenlik İçin Avrupa Eylemi" (SAFE) olarak bilinen 150 milyar euro değerindeki Avrupa Birliği (AB) kredi programına erişim sağlayan AB Savunma Fonu'na katıldığını açıkladı.

Kanada, askeri harcamalarını ABD'den uzaklaştırarak çeşitlendirme hedefiyle yeni bir adım attı. Kanada Başbakanlık Ofisi, ülkenin "Güvenlik İçin Avrupa Eylemi" (SAFE) olarak bilinen 150 milyar euro değerindeki Avrupa Birliği (AB) kredi programına erişim sağlayan AB Savunma Fonu'na katıldığını açıkladı. Plan, Kanada savunma şirketlerinin AB kredi programına erişimini sağlıyor.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Kanada'nın SAFE'e katılımı, önemli kapasite boşluklarını dolduracak, Kanada tedarikçileri için pazarları genişletecek ve Avrupa savunma yatırımlarını Kanada'ya çekecek" ifadeleri kullanıldı.

Kanada, SAFE programına erişim kazanan ilk AB dışı ülke oldu.

Geçen hafta SAFE fonuna İngiltere'nin katılmasıyla ilgili görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmamıştı. Müzakereler, para konusunda tıkanmış; Avrupa, katılım için İngiltere'nin ödemeye razı olduğundan daha fazla talepte bulunmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin askeri sermaye harcamalarında artık her doların 70 sentinden fazlasının ABD'ye aktarılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Carney, Kanada'nın NATO'nun askeri harcama rehberine önümüzdeki yılın başına kadar uyacağını açıklamıştı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
