Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki önemli konu başlığı var
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin masasındaki konu başlıkları Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Milyonların gözünün çevrildiği toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve dış yatırım odaklı ekonomi planı değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.
Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.
Bakan Şimşek dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.
Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.