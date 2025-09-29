Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var

Kabine, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Dış politikadaki gelişmeler, kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvesi dolayısıyla New York'ta yaptığı görüşmelerin yansımaları kabinede değerlendirilecek. İsrail'in Gazze saldırısının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması hususunda yürütülen temaslar, kabinede bir kez daha masaya yatırılacak.

TÜRKİYE-AMERİKA İLİŞKİLERİ GÜNDEME GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a geçerek ABD Başkanı Trump'la da bir görüşme yapmıştı. O görüşmenin ardından Türkiye-Amerika ilişkileri de kabinede gündeme gelecek. ABD'den F-16 ve F-35 savaş uçakları tedariğinde gelinen son durum, Amerika'dan LNG ithali anlaşmasının iç piyasaya etkileri gibi başlıkların da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ SON DURUM MÜZAKERE EDİLECEK

Suriye sahasındaki son durum da kabinede müzakere edilecek. Yeni yönetimin SDG ile imzaladığı mutabakatın uygulanması Ankara'nın yakın takibinde. Bu kapsamda Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Suriye'de anayasa yazım süreçlerine ilişkin değerlendirmeler kabinede yapılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlara da bir parantez açılacak. Irak'ın kuzeyinde devam eden silah bırakma faaliyetine ilişkin raporların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis'te kurulan komisyonun faaliyetleri ve yeni yasama döneminde Meclis'ten geçirilmesi beklenen kanun teklifleri de kabinede gündeme gelecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele faaliyetleri de kabinede ele alınacak. Yılın son çeyreğinde yapılacak fahiş fiyat denetimleri ile dar gelirlilerin alım gücünün yükseltilmesine dönük yeni tedbirler kabinede müzakere edilecek.