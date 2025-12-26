Japonya hükümeti, 56,9 milyar dolarlık rekor savunma bütçesini onayladı

Japonya'da Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki kabine, 2026 mali yılı için hazırlanan 122,3 trilyon yen (yaklaşık 782 milyar dolar) tutarındaki rekor taslak bütçeyi onayladı. Taslak bütçede sosyal güvenlik harcamaları 39 trilyon yen (yaklaşık 249 milyar dolar) ile en büyük kalemi oluştururken, savunma bütçesi de 8,9 trilyon yen ile (yaklaşık 56,9 milyar dolar) rekor kırdı.

Japonya artan kamu harcamaları, Yen'deki değer kaybı ve düşük büyüme hızı nedeniyle ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçerken, Japonya hükümetinden kritik bir hamle geldi. Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki kabine, Nisan ayında başlayacak 2026 mali yılı için hazırlanan 122,3 trilyon yen (yaklaşık 782 milyar dolar) tutarındaki rekor taslak bütçeyi onayladı. Taslak bütçede, sosyal güvenlik harcamaları 39 trilyon yen (yaklaşık 249 milyar dolar) ile en büyük kalemi oluştururken, devlet tahvillerinin ve faizlerinin geri ödemesi için ayrılan meblağ yaklaşık 31,2 trilyon yen ile (yaklaşık 199,6 milyar dolar) tarihi zirveye ulaştı. Savunma harcamaları için 8,9 trilyon yenlik (yaklaşık 56,9 milyar dolar) rekor bir kaynak ayrılırken, eğitim ve bilim projeleri için ayrılan bütçe 6 trilyon yen (yaklaşık 38,4 milyar dolar) oldu.

2 yıl üst üste bütçe rekoru

Hazırlanan taslak bütçenin büyüklüğü üst üste 2 yıl rekor kırarak 2025 mali yılı için başlangıçta öngörülen 115,2 trilyon yenlik (yaklaşık 736,7 milyar dolar) bütçeyi 7 trilyon yen (yaklaşık 44 milyar dolar) aşmış oldu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Ekim ayında göreve gelmesinden bu yana hazırlanan ilk tam yıllık bütçeyi oluşturan taslağın, mevcut mali yılın sonu olan 31 Mart'a dek meclisten geçmesi bekleniyor.

Japonya Maliye Bakanı Katayama denge vurgusu yaptı

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin bütçeyi hazırlarken denge prensibine önem verdiğini belirterek, "Güçlü bir ekonomi inşa etme ve mali sürdürülebilirliği sağlama hedefleri arasında bir denge kuran, aynı zamanda mali disipline de büyük önem veren bir bütçe taslağı hazırladığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TOKYO