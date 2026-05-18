İYİ Parti: Su kaynakları milli güvenlik meselesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Maden işletmelerinde kullanılan aşırı su ve kimyasal kullanımı geri dönülemez sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla şunu net olarak görmemiz lazım, su kaynakları kritik bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu. Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerle birlikte inşa edeceğiz' şeklindeki açıklamasına değinerek, "Siz önce büyükelçilik kapılarında vize almaya çalışan gençleri bu vize kuyruklarından çıkarın. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin her gencinin kendileri için aynı değerde olduğunu da söyledi. Biz aslında kimlerin değerli olduğunu biliyoruz. Sizler için en kıymetli olanların bakanların, bürokratların çocukları ile kendi akrabalarınızın evlatları olduğunu her gün okuyoruz. Suçlular yandaş olunca neler olduğunu, Gülistan Doku cinayetinde gördük. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yeğen atandığında kime değer verdiğinizi çok net anladık. Türk Hava Yolları üst düzey yönetici atamalarındaki akraba ilişkilerine baktığımızda da her gencin sizin için ne kadar eşit ve ne kadar değerli olduğunu gördük" dedi.

'KİMYASAL KULLANIMI GERİ DÖNÜLEMEZ SONUÇLARA YOL AÇIYOR'

Geçen sene çıkarılan yasayla tarım arazilerinin ve orman alanlarının madenciliğe açılmasının kolaylaştığını söyleyen Kavuncu, "Bu maden sahalarının yoğunluğu da su kaynaklarını olumsuz yönde etkiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. 2024'te madencilikte kullanılan su miktarı toplam tükettiğimiz su miktarının yüzde 5,8'ine tekabül etmiş. Maden işletmelerinde kullanılan aşırı su ve kimyasal kullanımı geri dönülemez sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla şunu net olarak görmemiz lazım, su kaynakları kritik bir milli güvenlik meselesidir. Su stresi yaşayan ülkemizde özellikle altın ve kömür madenleri olumsuz etkilere yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber: Gizem CENGİL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
